Poleg investicij, ki jih vodi Občina Domžale, se na območju domžalske občine odvijajo dela na mostu čez Kamniško Bistrico ter na avtocestnih odsekih med Krtino in Ljubljano, ki bodo vplivala na prometne tokove skozi Domžale.

Dela na avtocestnih odsekih

Od ponedeljka, 22. 9. 2025, do predvidoma sredine decembra, bo zaradi rekonstrukcije sredinskega ločilnega pasu na avtocestnih odsekih Krtina – Dom