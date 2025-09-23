Pred visoko sezono z dražjimi časovnimi bloki: kakšne bodo cene elektrike? 24ur.com Stabilne cene elektrike pomenijo stabilnost številk, a resnično vprašanje je, kdo in kako bo zmogel ohraniti stabilnost v času, ko se svet vse bolj trese. Kakšni bodo naši računi, ko novembra preidemo v visoko sezono z dražjimi časovnimi bloki in ko vladnih regulacij cen ne bo več? Stroka miri – večjih podražitev na vidiku ni, saj se še naprej pričakujejo stabilne cene električne energije....

