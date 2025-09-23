Kvalifikant prek prvega nosilca do zmage v Chengduju Sportal Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec, ki se je po uspešnih nastopih v Aziji prebila med najboljših sto na svetu, je hitro končala nastope v Pekingu. Erjavec je namreč klonila že v kvalifikacijah turnirja WTA 1000, ko jo je z dvakrat po 6:3 izločila Avstralka Maddison Inglis, 158. na svetovni lestvici. Kazahstanec Aleksander Bublik je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 250 v H...

