Eksplozija v Oslu: vojaška bomba, otroški osumljenec in izredno opozorilo
torek, 23. september 2025 ob 23:36
Središče norveške prestolnice Oslo je pretresla eksplozija, ki je sprožila izredno policijsko akcijo. V bližini univerze, približno 500 metrov od kraljeve palače in izraelskega veleposlaništva, so policisti odkrili eksploziven predmet, poslali mobilno opozorilo prebivalcem, izvedli nadzorovano detonacijo in prijeli osumljenca, neuradno 13-letnika. Javnost ostaja v negotovosti, ali je šlo za kriminalni obračun ali kaj hujšega.