Širitev in obnova objekta Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru z nakupom opreme v dveh fazah
Lokalec.si
sreda, 24. september 2025 ob 00:29
Univerza v Mariboru je podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih del za izvedbo drugega sklopa investicije »Širitev in obnova objekta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede z nakupom opreme v dveh fazah«.
Pogodba o (so)financiranju izvedbe projekta je bila z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije podpisana konec meseca junija 2024
Za investicijo se zagotavljajo sre...