Cerkve v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem pozivajo k miru Radio Ognjišče V torek, 23. septembra 2023, je potekalo v Gorici molitveno bedenje za mir ob navzočnosti italijanskih, slovenskih in hrvaških škofov skupaj z mladimi iz Italije in Slovenije. Ob tej priložnosti so predsedniki škofovskih konferenc treh držav podpisali skupno deklaracijo za mir, ki jo objavljamo v celoti. Izjavo so podpisali kardinal Matteo Zuppi, predsednik Italijanske škofovske ...

