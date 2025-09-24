|
Cerkve v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem pozivajo k miru
|
|
sreda, 24. september 2025 ob 06:30
|
V torek, 23. septembra 2023, je potekalo v Gorici molitveno bedenje za mir ob navzočnosti italijanskih, slovenskih in hrvaških škofov skupaj z mladimi iz Italije in Slovenije. Ob tej priložnosti so predsedniki škofovskih konferenc treh držav podpisali skupno deklaracijo za mir, ki jo objavljamo v celoti. Izjavo so podpisali kardinal Matteo Zuppi, predsednik Italijanske škofovske ...