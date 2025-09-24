|
Drzna tatvina, starejša občanka ostala brez denarja in nakita
|
Lokalec.si
|
sreda, 24. september 2025 ob 07:53
|
Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena 18. septembra 2019 na območju Blok.
Neznani storilec je na domu zamotil starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Medtem je drugi storilec iz hiše odtujil denar in nakit ter lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov.
Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o v...