Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena 18. septembra 2019 na območju Blok.

Neznani storilec je na domu zamotil starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Medtem je drugi storilec iz hiše odtujil denar in nakit ter lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov.

Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o v