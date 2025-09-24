V Slovenski Bistrici so 23. septembra slovesno odprli dograjeni del doma za starejše, ki deluje kot Enota Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Več prostora za stanovalce

Obstoječi objekt je pridobil dodatno nadstropje s 76 novimi posteljami, tako da bo dom po novem lahko sprejel do 200 stanovalcev. Objekt ima zdaj tudi tretje dvigalo, ki so ga financirali iz lastnih sredstev doma, skupaj z Občino Slov ...

