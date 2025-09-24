Piše: G. B.

Potem ko je pravnomočna sodba potrdila, da je “depolitizirana” RTV Slovenija nezakonito odpustila Valentina Areha in izgnala novinarje Panorame, pa na javnem zavodu ne odnehajo. Čeprav so posledice njihove “depolitizacije” povsem jasne tudi na finančni ravni, očitno mislijo, da moramo vse njihove neumnosti plačevati kar davkoplačevalci.

Svet RTVS bo namreč danes obravnaval predlog iz