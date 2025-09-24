|
Mariborski policisti v 24 urah posredovali pri 96 interventnih primerih
sreda, 24. september 2025 ob 08:55
Medtem ko je Operativno komunikacijski center Maribor v zadnjih 24 urah prejel skupno 207 klicev, je kar 96 od teh zahtevalo posredovanje policije.
Med obravnavanimi primeri je bilo 13 kaznivih dejanj, 14 prometnih nesreč I. kategorije, 2 vozili sta bila zaseženi voznikoma, devet prijav kršitev javnega reda in miru, od tega tri v zasebnem prostoru.
Obravnava tujcev
V Mariboru so policisti obravnav...