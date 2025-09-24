Od ideje do vpliva: razglašeni zmagovalci Social Impact Award Slovenia 2025! SiOL.net V petek, 19. septembra 2025, je v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani potekala slavnostna prireditev ob zaključku pete sezone programa Social Impact Award Slovenia. Program, ki mladim omogoča razvoj podjetniških idej z družbenim in okoljskim učinkom, letos podpirajo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na...

