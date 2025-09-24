Minister Han z gospodarsko delegacijo na Japonskem z namenom okrepitve sodelovanja Vlada RS Minister Matjaž Han se z močno gospodarsko delegacijo mudi na Japonskem. V Tokiu je odprl poslovno-investicijsko konferenco, namenjeno predstavitvi slovenskih inovativnih rešitev na področju vodika, napredne robotike, umetne inteligence in mobilne prihodnosti, ter se srečal s parlamentarnim namestnikom ministra za prostor, infrastrukturo, transport in turizem Isatom Kunisado.

