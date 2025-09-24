|
Društvo Viljem Julijan po sestanku z Mesecem: podali so štiri ključne zahteve za hitrejše rešitve za otroke
Lokalec.si
sreda, 24. september 2025 ob 12:52
V društvu Viljem Julijan so po današnjem sestankom z ministrom g. Lukom Mesecem na temo ureditve problematike v sistemu uveljavljanja pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, poslali sporočilo za javnost.
“Na sestanku z ministrom Lukom Mesecem in njegovo ekipo smo danes predstavili naše zahteve in pričakovanja od njegovega ministrstva, ki smo jih podali na našem nedavnem protestu ...