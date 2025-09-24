Dvajsetletna Mira S. iz Laćarka v Srbiji je bila aretirana zaradi suma nasilja v družini, potem ko je njena enoletna hčerka 12. septembra podlegla poškodbam po padcu po stopnicah 29. avgusta.

Mati je pridržana, saj obstaja nevarnost vplivanja na priče, povzema svet24.si.

Obdukcija je razkrila, da je deklica poleg svežih poškodb imela tudi starejše poškodbe. Vključno z zlomom roke in poškodbami gla