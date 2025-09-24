|
EU bo preverila, kako velikani omejujejo prevare
Slo-Tech
Avtor Matej Huš
sreda, 24. september 2025 ob 11:31
Evropska komisija bo začela podrobno preiskavo, ali Apple, Google in Microsoft storijo dovolj v boju proti spletnim prevaram. Uradne najave postopka še ni, je pa evropska komisarka za digitalne tehnologije Henna Virkkunen za The Financial Times dejala, da bo Komisija v naslednjih tednih velikanom poslala uradne zahtevke po več informacijah. Poleg omenjene trojice bo na tnalu še Booking Holdings.
