V 92. letu starosti je umrl dirigent Boris Švara, ki je bil dolgoletna gonilna ustvarjalna sila mariborske Opere. Ustanovo je med letoma 1972 in 1984 vodil kot umetniški direktor. Kot so zapisali v opernih hiši, bo njegov prispevek k razvoju mariborske in slovenske operne umetnosti ostal trajna vrednota v kulturni zgodovini Maribora in Slovenije.

Švara se je rodil leta 1933 v Trstu. Njegov oče Vlad