Hrvaško pretresel mafijski umor varnostnega strokovnjaka in politika, 61-letnega Zorana Grgića, neznanci so se najprej zaleteli v njegov avto, nato vanj izstrelili več nabojev
Politikis
sreda, 24. september 2025 ob 15:34
Hrvaško je v torek zvečer pretresel umor varnostnega strokovnjaka pri Slavonskem Brodu. Storilec se je po navedbah državnega tožilstva z vozilom najprej zaletel v njegov avtomobil, nato pa vanj izstrelil več nabojev. Napadeni je umrl na kraju dogodka, policija pa je prijela tri osumljence. Žrtev je po pisanju hrvaških medijev 61-letni Zoran Grgić, ki je […]