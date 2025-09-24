|
Odpuščeni filozof Klampfer pogorel še na delovnem sodišču, izgubil je tožbo proti Univerzi v Mariboru, diskreditacija dekana FF UM dr. Friša ni uspela
Politikis
sreda, 24. september 2025 ob 16:05
Marca letos odpuščeni izredni profesor filozofije Friderik Klampfer s tožbo, ki jo je na delovnem sodišču sprožil zoper bivšega delodajalca, Univerzo v Mariboru, ni uspel. Senat filozofske fakultete pa je prejšnji teden zavrnil njegovo habilitacijo kljub izpolnjevanju pogojev, danes poroča Večer. Klampfer je bil s filozofske fakultete odpuščen zaradi nesposobnosti, saj ni pravočasno poskrbel za […]