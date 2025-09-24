|
Nekdanja premierjeva žena imela v lasti zasebni vrtec, sedaj pa jih njegova vlada želi ukiniti!?
|
Nova24TV
|
sreda, 24. september 2025 ob 17:20
|
Na začetku oktobra se obeta glasovanje o predlogu novele zakona o vrtcih, s katero vlada načrtuje postopno ukinitev zasebnih vrtcev. Medtem ko se oblastniki ne požvižgajo na kritike, da se z novelo neposredno posega v ustavno pravico staršev do svobodne izbire vzgoje svojih otrok, pa je vladna namera toliko bolj bizarna, ker premier Golob v preteklosti ni imel prav nič proti zasebnim vrtcem. Še ve...