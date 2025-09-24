Ko je premier Robert Golob na današnji konferenci Dual Use 2025 v Ljubljani izjavil, da “krepitev sredstev za varnost ni grožnja, ampak priložnost“, je postalo kristalno jasno, koga je imel v mislih. Novoustanovljeni državni obrambni holding DOVOS, ki ga kot član nadzornega sveta nadzoruje Damir Črnčec, je istočasno napovedal poziv podjetjem za predloge obrambnih in varnostnih izdelkov. Ta poteza ...

