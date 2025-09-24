Celje in Maribor pred štajerskim derbijem suverena, ognjeni krst novega trenerja Olimpije Sportal Na slovenskih zelenicah tudi med tem tednom ne manjka pokalnih dvobojev v okviru Medobčinskih zvez. V torek je bilo praznično v Športnem parku Jurovski dol, kjer je devetkratni pokalni zmagovalec Maribor napolnil mrežo gostiteljem in zmagal kar s 13:0. Zelo je bil učinkovit tudi Aluminij, ki je v Bukovcih zmagal s 7:1. Vodilni Celjani so v sredo brez težav s 6:0 slavili Žalcu. Na trenerskem stolčk...

