Anketa Siola: Velika večina, kar 69% vprašanih, podpira uvedbo obvezne božičnice
Politikis
sreda, 24. september 2025 ob 19:34
Uvedbo obvezne božičnice podpira 69 odstotkov sodelujočih v anketi Valicona za Siol. Na drugi strani je 15 odstotkov vprašanih proti. Da si v Sloveniji lahko brez večjih težav privoščimo obvezno božičnico, je ocenilo 40 odstotkov vprašanih, so rezultate ankete povzeli na Siolu. Uvedbo neobdavčene obvezne božičnice za vse zaposlene v višini najmanj 638,86 evra je […]