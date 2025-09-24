|
Marguč do nove zmage, visoka za Gabra in Ovnička
|
Sportal
|
sreda, 24. september 2025 ob 22:20
|
Igrajo se srečanja tretjega kroga rokometne lige prvakov. Kot prvi izmed legionarjev se je v sredo predstavil Gašper Marguč, ki je ob zmagi Vezsprema pri Dinamu iz Bukarešte (30:27) zabil tri zadetke. Nato je Nantes (Matej Gaber in Rok Ovniček nista zadela) s kar 39:24 premagal Kolstad, Eurofarm (Nik Henigman in Nejc Cehte nista zadela, Domen Tajnik je dal dva gola) pa je doma izgubil z ekipo GOG z 28:31.