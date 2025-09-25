|
Xiaomi predstavlja novo generacijo izdelkov za pametne domove, zabavno elektroniko in nosljive naprave
Zadovoljna.si
četrtek, 25. september 2025 ob 05:00
München, Nemčija, 24. september 2025 – Xiaomi je predstavil sedem novih AIoT naprav: pametno uro Xiaomi Watch S4 41 mm, športno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, slušalke Xiaomi Open Wear Stereo Pro, robotska sesalnika Xiaomi Robot Vacuum 5 in 5 Pro, televizor Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 ter kamero Xiaomi Smart Camera C701. Novosti prinašajo napredne funkcije za pametno či...