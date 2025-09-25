Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so po pogajanjih parafirali dogovor o solidarnostni pomoči. Višina solidarnostne pomoči ostaja nespremenjena, se pa dviguje cenzus za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči, pri čemer se ohranja razlika med člani in nečlani sindikatov.

Kot je po pogajanjih povedal finančni minister Klemen Boštjančič, so se o tem vprašanju uskladili. Zdaj morajo