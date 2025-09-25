Piše: Moja Dolenjska

Razlika med povprečno slovensko in hrvaško neto plačo se je v juliju dodatno zmanjšala, in sicer za skoraj deset odstotkov. Zadnji statistični podatki kažejo, da je povprečna neto plača za julij na Hrvaškem dosegla 1437 evrov, v Sloveniji pa 1577 evrov, s čimer se Hrvaška po plači hitro približuje Sloveniji.

Pred dvema letoma in pol je bila razlika med država bistveno večja. N