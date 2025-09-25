Palček, ki bo ustvarjal (športne) velikane. Tako bi lahko opisali vlogo in poslanstvo nove regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), ki so jo včeraj uradno odprli v prostorih deželnega sedeža ZSŠDI na Opčinah.

»Zgodovinski dan za slovenski šport v Italiji,« je ponosno izjavil ganjeni predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterli