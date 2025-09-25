V Europarku se ta konec tedna obeta bogat program, ki bo združil znanost in skrb za zdravje. V petek, 26. septembra, bo nakupovalno središče gostilo Evropsko noč raziskovalcev, v soboto, 27. septembra, pa bodo ob prihajajočem svetovnem dnevu srca v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje ter Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije pripravili brezplačne meritve ...

