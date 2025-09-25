Včeraj, okoli 15. ure se je na ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Zaloški cesti zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik tovornega vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Trčil je v odbojno ograjo.

Voznik ni vozil po sredini voznega pasu in je trčil v odbojno ograjo. Pri tem se je voznik lažje telesno poškodoval. Ker je iz rezervoarja vozila iztekala nafta, so na kraju posredovali gasilci, ki so preprečili iztekanje.

Policisti vodijo prekrškovni postopek zoper voznika.