Neznanec se predstavil kot delavec Telekoma in ukradel zlato ter gotovino
četrtek, 25. september 2025 ob 09:42
Včeraj, ob 16.27 uri, so policisti prejeli obvestilo, da je do ene od stanovanjskih hiš v okolici Straže prišel neznani moški, ki se je predstavil kot delavec Telekoma.
Dejal je, da mora pregledati napeljavo na podstrešju. 79-letna oškodovanka mu je omogočila vstop.
Na podstrešju sta ostala približno 20 minut, nato pa je moški odšel. Ko se je domov vrnil njen sin, mu je o dogodku povedala. Sin je...