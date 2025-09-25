Včeraj, ob 16.27 uri, so policisti prejeli obvestilo, da je do ene od stanovanjskih hiš v okolici Straže prišel neznani moški, ki se je predstavil kot delavec Telekoma.

Dejal je, da mora pregledati napeljavo na podstrešju. 79-letna oškodovanka mu je omogočila vstop.

Na podstrešju sta ostala približno 20 minut, nato pa je moški odšel. Ko se je domov vrnil njen sin, mu je o dogodku povedala. Sin je