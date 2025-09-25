Včeraj, po 11.30 uri, je udeleženka prometne nesreče policiste obvestila, da je na relaciji Bič – Veliki Gaber neznana voznica trčila vanjo in odpeljala.

Povedala je tudi podatke o vozilu neznane voznice, navedejo policisti.

Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je neznana voznica zaradi vožnje po levi strani trčila v vozilo 49-letne voznice in odpeljala.

V nadaljevanju so