“Ali si se ti sam odločil, da se boš rodil? Nisi se. Ali imaš zato pravico, da se sam odločaš glede končanja svojega življenja? Ali pa življenja tvojega bližnjega, ki je mogoče bolan, ostarel, onemogel? Ne. Nimamo te pravice,” je na družbenem omrežju Facebook poudaril priljubljeni slovenski župnik, ki pravi, da je čutil dolžnost, da se ob tej temi oglasi. Martin Golob je objavil močan poziv k zbir ...

