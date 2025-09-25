|
Krajani Blejske Dobrave proti radarju in omejitvi hitrosti
|
Nova24TV
|
četrtek, 25. september 2025 ob 10:33
|
Krajane Blejske Dobrave je spomladi razburila omejitev hitrosti na občinski cesti pred križiščem z regionalno cesto na 30 kilometrov na uro in postavitev radarja. Na problematiko so Občino Jesenice opozorili že prek peticije in zbora krajanov, v sredo pa jih je več deset prišlo še na sejo občinskega sveta.
Ker omenjene problematike ni bilo na dnevnem redu sredine seje niti za to ni bilo predhodno ...