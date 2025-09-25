|
[Video] Tako je Janković maščevalno obračunal s Primcem
|
Nova24TV
|
četrtek, 25. september 2025 ob 10:49
|
“Držal sem se besede, obrazložil sem svoje stališče in ta vaš ukrep je popolnoma nedemokratičen. Gre za utišanje opozicije, napad na opozicijo, za zatiranje svobode govora opozicije v tem mestnem svetu,” je bil v Mestnem svetu Občine Ljubljana kritičen svetnik Aleš Primc, ko je ljubljanski župan Zoran Janković zahteval njegovo odstranitev s seje.
“V ponedeljek po našem shodu se je Janković malo m...