“Držal sem se besede, obrazložil sem svoje stališče in ta vaš ukrep je popolnoma nedemokratičen. Gre za utišanje opozicije, napad na opozicijo, za zatiranje svobode govora opozicije v tem mestnem svetu,” je bil v Mestnem svetu Občine Ljubljana kritičen svetnik Aleš Primc, ko je ljubljanski župan Zoran Janković zahteval njegovo odstranitev s seje.

“V ponedeljek po našem shodu se je Janković malo m