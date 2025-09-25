|
Deljena mnenja o pobudi za odpravo vinjete na hitri cesti Škofije-Koper
|
Primorski dnevnik
|
četrtek, 25. september 2025 ob 10:55
|
Poslanci so se včeraj v razpravi o izvzetju hitre ceste Škofije-Koper iz vinjetnega sistema strinjali, da je treba iskati rešitve za nevzdržne razmere na cesti, niso pa vsi naklonjeni pobudi poslanke Meire Hot (SD) in poslanca italijanske narodnosti Feliceja Zize. Izvzetju iz vinjetnega sistema nasprotuje tudi ministrstvo za infrastrukturo, ki opozarja, da bi lahko tak korak sprožil domino efekt.
H...