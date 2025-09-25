Poslanci so se včeraj v razpravi o izvzetju hitre ceste Škofije-Koper iz vinjetnega sistema strinjali, da je treba iskati rešitve za nevzdržne razmere na cesti, niso pa vsi naklonjeni pobudi poslanke Meire Hot (SD) in poslanca italijanske narodnosti Feliceja Zize. Izvzetju iz vinjetnega sistema nasprotuje tudi ministrstvo za infrastrukturo, ki opozarja, da bi lahko tak korak sprožil domino efekt. H ...

