Oškodovanec izgubil več kot 50.000 evrov zaradi prevare s kriptovalutami
Lokalec.si
četrtek, 25. september 2025 ob 12:48
Kranjskogorski policisti so včeraj popoldne prejeli prijavo oškodovanca, ki je postal žrtev spletne prevare.
Oškodovanec je bil poklican s strani neznane osebe, ki mu je predstavila, da ima na voljo večjo vsoto kriptovalut.
Zaradi zaupanja je oškodovanec sledil navodilom klicočega, namestil določene aplikacije in s tem omogočil dostop do svoje mobilne naprave in bančnega računa. Neznani storilec ...