Na poti v katastrofo: Predsednik vlade se igra “Dedka Mraza”, proračunska luknja medtem vse večja
Nova24TV
četrtek, 25. september 2025 ob 16:56
Gospodarski krog, v katerem sodeluje 17 organizacij, je v odprtem pismu ostro kritiziral potezo Golobove vlade, ki je samodržno, mimo socialnih partnerjev sklenila, da bo uvedla obvezno božičnico za vse delavce. V Gospodarskem krogu poudarjajo, da sicer podpirajo božičnico kot nagrado za dosežen rezultat in motivacijo, vendar ne kot zakonsko vsiljeno obveznost, ki njen smisel izniči. Namesto obvez...