Gospodarski krog, v katerem sodeluje 17 organizacij, je v odprtem pismu ostro kritiziral potezo Golobove vlade, ki je samodržno, mimo socialnih partnerjev sklenila, da bo uvedla obvezno božičnico za vse delavce. V Gospodarskem krogu poudarjajo, da sicer podpirajo božičnico kot nagrado za dosežen rezultat in motivacijo, vendar ne kot zakonsko vsiljeno obveznost, ki njen smisel izniči. Namesto obvez ...

