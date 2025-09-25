Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 15.40 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,7. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Kobarida.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kobarida in širše okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.