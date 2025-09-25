Mlekarna Celeia je letos v prvih šestih mesecih ustvarila 37,5 milijona evrov prihodkov, kar pomeni skoraj 8-odstotno rast glede na lansko leto.

Ob tem so od 614 slovenskih kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije odkupili 36 milijonov litrov mleka, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Polovico so namenili proizvodnji sirov, drugo pa proizvodnji ostalih izdelko