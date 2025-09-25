Radomir Đalović ni več trener NK Maribor. Ob glavnem trenerju odhajajo tudi štirje člani strokovnega štaba, Igor Čagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo in Antonio Pavlinović, so sporočili iz NK Maribor.

“Vsem se zahvaljujemo za prizadevnost pri delu in želimo vso srečo na nadaljnji trenerski poti,” so še na kratko zapisali na Facebook strani NK Maribor in dodali: “Četrtkov popoldanski trening je pote