 

Radomir Đalović ni več trener NK Maribor! A ni odšel sam …
Lokalec.si
četrtek, 25. september 2025 ob 23:26

Radomir Đalović ni več trener NK Maribor. Ob glavnem trenerju odhajajo tudi štirje člani strokovnega štaba, Igor Čagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo in Antonio Pavlinović, so sporočili iz NK Maribor.

“Vsem se zahvaljujemo za prizadevnost pri delu in želimo vso srečo na nadaljnji trenerski poti,” so še na kratko zapisali na Facebook strani NK Maribor in dodali: “Četrtkov popoldanski trening je pote

...
Vir
Komentarji(0)toggle
Obrazec za komentiranjetoggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.


Vpišite prikazane znake
 

Sorodno

Omenjeni

Najbolj brano

    Osebe dneva

    preberi.si

    Domov
    24ur.com
    Časnik
    Delo
    Demokracija
    Dnevnik
    Dolenjski list
    Družina
    Ekipa
    Finance
    Gorenjski glas
    Mladina
    Nova24TV
    Planet
    Primorske novice
    Primorski dnevnik
    Reporter
    RTV Slovenija
    Slovenske novice
    SiOL.net
    Svet 24
    Večer
    zurnal24.si

    Dodatno

    O preberi.si
    Politika zasebnosti
    Iskanje

    EP v nogometu

    Evropsko prvenstvo v nogometu

    Google Translate

    English Croatian French German Italian Spanish Serbian Slovenian Hungarian