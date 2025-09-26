Poziv k skupnemu ukrepanju za trajnostno prehransko prihodnost Vlada RS Generalna skupščina Združenih narodov je 29. september razglasila za mednarodni dan ozaveščanja o izgubi hrane in odpadni hrani. Letos bomo ta dan obeležili že šestič, in sicer v ponedeljek, 29. septembra 2025, pod geslom, ki poziva k razširitvi in okrepitvi prizadevanj vseh deležnikov za zmanjšanje izgub hrane in odpadne hrane kot ključnega koraka k trajnostni prehranski prihodnosti za vse.

