Bivši direktor FBI James Comey obtožen dveh kaznivih dejanj #video SiOL.net Zvezna velika porota v ameriški zvezni državi Virginiji je nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja uradno obtožila dveh kaznivih dejanj, povezanih z njegovim pričanjem pred Kongresom. Comey, ki je že dolgo tarča kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je obtožen, da je med svojim pričanjem septembra 2020 lagal Kongresu o tem, ali je odobril uhajanje tajnih podatkov medijem, poroča BBC. V zv...

