Netanjahu bo ZN-u predstavil "resnico izraelske države". Slovenske delegacije v dvorani ne bo. RTV Slovenija Danes bo na govorniški oder Generalne skupščine Združenih narodov stopil izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je napovedal, da bo govoril "resnico izraelske države". Po pričakovanjih številnih delegacij, tudi slovenske, takrat ne bo v dvorani.

