|
|
Netanjahu bo ZN-u predstavil "resnico izraelske države". Slovenske delegacije v dvorani ne bo.
|
RTV Slovenija
|
petek, 26. september 2025 ob 11:17
|
Danes bo na govorniški oder Generalne skupščine Združenih narodov stopil izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je napovedal, da bo govoril "resnico izraelske države". Po pričakovanjih številnih delegacij, tudi slovenske, takrat ne bo v dvorani.
Sorodno
-
Robert Golob, amputator države, pojdi! Zapusti »poligon« vlade, frustracije se zdravijo drugje! Demokracija, 26.09.25 @ 12:36
-
Predsednica Pirc Musar o srečanju z Melanio Trump: "Prav prijetno" N1, 26.09.25 @ 10:30
-
Zunanji minister Lavrov: Rusija je v »pravi vojni« z Natom in EU Dnevnik, 26.09.25 @ 10:29
-
Slovenija ima načrt: Tanja Fajon bo z delegacijo storila tole med Netanjahujevim govorom Slovenske novice, 26.09.25 @ 10:26
-
Gaza Riviera ali država Palestina - kaj je realnost "dan po tem"? RTV Slovenija, 26.09.25 @ 10:10
-
Slovenska delegacija napovedala bojkot Netanjahujevega govora v New Yorku N1, 26.09.25 @ 09:45
-
Slovenska delegacija bo bojkotirala Netanjahujev govor Dnevnik, 26.09.25 @ 09:37
-
Prevolnik Rupel v ZN-u delila uspešne izkušnje s slovenskimi zdravstvenimi programi RTV Slovenija, 26.09.25 @ 08:21
-
Fajon pozvala k odpravi sankcij proti sodnikom ICC-ja RTV Slovenija, 26.09.25 @ 08:17
-
Pirc Musar ob koncu obiska v New Yorku poudarila pomen sodelovanja med državami RTV Slovenija, 26.09.25 @ 08:00
-
Fajon pozvala k odpravi sankcij proti Beti Hohler in ostalim sodnikom ICC Dnevnik, 26.09.25 @ 07:45
-
Pirc Musar: Slovenija je pokazala diplomatsko moč in sposobnost presoje Dnevnik, 26.09.25 @ 07:28
-
Tanja Fajon pozvala ZDA k odpravi sankcij proti Beti Hohler in ostalim sodnikom ICC N1, 26.09.25 @ 07:11
-
Pirc Musarjeva na večerji delegacij: Melania je z mano takoj spregovorila v slovenščini 24ur.com, 26.09.25 @ 06:56
-
Nataša Pirc Musar: "Melania je z mano takoj spregovorila v slovenščini" Svet 24, 26.09.25 @ 06:46
-
Kako je Trump sprejel slovensko predsednico? Delo, 26.09.25 @ 05:52
-
Ministrica Fajon na visokem tednu v New Yorku pozvala k iskanju političnih, namesto vojaških rešitev Vlada RS, 26.09.25 @ 01:01
-
Nekdanji ustavni sodnik o uničeni instituciji ustavnega sodišča: Je samo še varuh režimske politike Nova24TV, 26.09.25 @ 00:03
-
Svet v rokah samodržcev Mladina, 26.09.25 @ 00:00
-
Mačka Svetlane Makarovič malica škampe, Han zapel: »Tina ne verjame …« Dnevnik, 26.09.25 @ 00:00
-
Abas pozval k priznanju Palestine in zavrnil vlogo Hamasa pri vladanju 24ur.com, 25.09.25 @ 21:16
-
Newyorški prepiri o podnebju Delo, 25.09.25 @ 20:18
-
Palestinski predsednik Abas: Hamas ne bo imel vloge pri vladanju Palestincem N1, 25.09.25 @ 18:25
-
Abas pozval k priznanju Palestine in zavrnil vlogo Hamasa pri vladanju Dnevnik, 25.09.25 @ 17:40
-
Kumer na UNGA80: COP30 mora biti trenutek, ko se besede spremenijo v dejanja Vlada RS, 25.09.25 @ 17:30
-
Abas dejal, da Izrael v Gazi izvaja vojne zločine in da Hamas ne bo imel več vloge pri vladanju RTV Slovenija, 25.09.25 @ 17:19
-
Vlada Netanjahuja razglasila za nezaželeno osebo SiOL.net, 25.09.25 @ 15:00
-
Vlada noče dati za bolne otroke, so pa tik pred zdajci dodelili nove milijone za Palestince! Nova24TV, 25.09.25 @ 14:20
-
Zlobni jeziki spet napadli prikupen Melanijin slovanski naglas (VIDEO) Slovenske novice, 25.09.25 @ 13:23
-
Von der Leyen soglaša s sestrelitvijo ruskih letal Svet 24, 25.09.25 @ 12:41
-
Greta ima problem: ne uspe ji dokazati, da so njeno ladjevje napadli izraelski droni, ladjevje pa financira Hamas Demokracija, 25.09.25 @ 12:32
-
V Bruslju po več incidentih pogovori o vzpostavitvi protidronske zaščite na vzhodu Unije RTV Slovenija, 25.09.25 @ 12:08
-
Trumpov predsedniški hodnik - z eno izjemo Delo, 25.09.25 @ 11:59
-
Potrjena nova ustavna sodnika: Nina Betetto in Primož Gorkič že prisegla pred poslanci RTV Slovenija, 25.09.25 @ 11:39
-
Smo na točki brez povratka? Evropske države bi na provokacije ruskih letal odgovorile z ognjem Demokracija, 25.09.25 @ 11:31
-
Predsednica Pirc Musar na dvostranskih srečanjih podprla reformo Varnostnega sveta ZN N1, 25.09.25 @ 11:27
-
Trump po fiasku s tekočimi stopnicami: Trojna sabotaža ZN 24ur.com, 25.09.25 @ 10:23
-
(VIDEO) Znova škandalozno soljenje pameti Pirc Musarjeve pred mednarodno javnostjo: arabski svet ji ploska, obenem pa sam sistematično izvaja genocid nad Judi Demokracija, 25.09.25 @ 10:19
-
Kaj skriva Trumpov načrt za mir na Bližnjem vzhodu? Svet 24, 25.09.25 @ 10:09
-
Trump z načrtom za mir v Gazi, rdeča črta je menda Zahodni breg Delo, 25.09.25 @ 09:30
-
"Pretirano zanašanje na umetno inteligenco poraja dvom o naši sposobnosti razmišljanja" RTV Slovenija, 25.09.25 @ 09:29
-
Ministrica Fajon v ZN: Slovenija se pridružuje pobudi Nujne koalicije za Palestino N1, 25.09.25 @ 09:23
-
Kumer: Znanost se z menjavo oblasti v ZDA ni spremenila Dnevnik, 25.09.25 @ 08:27
-
Pirc Musar: Zloraba umetne inteligence dodatno zaostruje grožnje mednarodnemu miru Dnevnik, 25.09.25 @ 07:20
-
Pirc Musar: Vojaki imajo vest, algoritmi, oboroženi droni in roboti pa ne Svet 24, 25.09.25 @ 07:09
-
Iskali so ga z milijonsko tiralico, zdaj ga hvali general, ki ga je aretiral 24ur.com, 25.09.25 @ 06:06
-
Slovenija se pridružuje nujni koaliciji za Palestino Mladina, 25.09.25 @ 00:00
-
Ursula von der Leyen / »Če pride do vdora v zračni prostor, je na mizi možnost sestrelitve letala« Mladina, 25.09.25 @ 00:00
-
Trumpov načrt za končanje vojne v Gazi Mladina, 25.09.25 @ 00:00
-
Keir Starmer “pogrešan v akciji” na generalni skupščini Dnevnik, 25.09.25 @ 00:00
-
Kumer na zasedanju Generalne skupščine ZN: od podnebnega ukrepanja do boja proti plastiki Vlada RS, 24.09.25 @ 23:59
-
Slovenska predsednica meni, da je ruska agresija izziv za Ustanovno listino ZN N1, 24.09.25 @ 22:14
-
Lavrov: Za nadaljevanje konflikta v Ukrajini krivi Kijev in evropske države Svet 24, 24.09.25 @ 22:13
-
Fajon: Pospešitev pridružitve EU ne sme nižati standardov za vstop novih držav N1, 24.09.25 @ 22:11
-
Pirc Musarjeva v New Yorku podprla ozemeljsko celovitost Ukrajine 24ur.com, 24.09.25 @ 21:11
-
Evropska trojica v New Yorku išče dogovor z Iranom Dnevnik, 24.09.25 @ 20:15
-
Foto: Ob 100-letnici tekstilne tovarne Mura odprli razstavo Vestnik, 24.09.25 @ 20:10
-
Trump naj bi arabskim voditeljem obljubil, da Izraelu ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega RTV Slovenija, 24.09.25 @ 19:43
-
Trump naj bi arabskim voditeljem obljubil, da Izraelu ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega SiOL.net, 24.09.25 @ 19:22
-
Dilema, kako končati svetovne vojne Delo, 24.09.25 @ 19:12
-
Fajon v ZN podprla širitev EU na države Zahodnega Balkana SiOL.net, 24.09.25 @ 18:37
-
Trump domnevno obljubil, da Izraelu ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega Dnevnik, 24.09.25 @ 18:26
-
Zakonca Trump na stopnicah verjetno obtičala zaradi svojega snemalca Svet 24, 24.09.25 @ 18:23
-
Trumpova domnevna obljuba arabskim deželam: Izrael brez Zahodnega brega 24ur.com, 24.09.25 @ 18:22
-
Zelenski: "Ustavitev Putina je cenejša od ..." zurnal24.si, 24.09.25 @ 18:15
-
Bruselj napoveduje zvišanje carin na uvoz ruske nafte Dnevnik, 24.09.25 @ 16:01
-
Kovanje zarot: prepričani, da ustavljene tekoče stopnice niso naključje Delo, 24.09.25 @ 13:26
-
Melania Trump zagnala koalicijo zakoncev voditeljev držav za blaginjo otrok Dnevnik, 24.09.25 @ 13:17
-
Melania in Slovenke tarča zbadljivk ameriškega levičarskega komika Slovenske novice, 24.09.25 @ 11:36
-
Zelenski: Putinu smo ponudili srečanje celo v Kazahstanu Dnevnik, 24.09.25 @ 11:28
-
Melania Trump predstavila pobudo za blaginjo otrok, na dogodku tudi Aleš Musar N1, 24.09.25 @ 10:54
-
Trump obtožil OZN, da ustvarja in financira množične migracije, napadel tudi mit o globalnem segrevanju Demokracija, 24.09.25 @ 09:51
-
Melania zrecitirala govor in se izognila težavam #video SiOL.net, 24.09.25 @ 09:47
-
Eni iščejo pot do miru, drugi do lastnih ciljev Primorski dnevnik, 24.09.25 @ 09:27
-
Macron svari: "Sveta ne sme voditi zakon močnejšega" N1, 24.09.25 @ 09:13
-
Trump: Ukrajina bi lahko osvobodila vse zasedeno ozemlje RTV Slovenija, 24.09.25 @ 08:49
-
'Melania je predstavljala vse nezadovoljne Slovenke širom sveta' 24ur.com, 24.09.25 @ 08:41
-
Fajon: Sporočilo konference o rešitvi dveh držav s priznanji Palestine odmevalo po svetu SiOL.net, 24.09.25 @ 08:11
-
Fajon: Izraelska vlada v Gazi izvaja genocid in naša moralna odgovornost je, da to zaustavimo RTV Slovenija, 24.09.25 @ 07:39
-
Fajon presenečena nad sporočilom Trumpa Svet 24, 24.09.25 @ 07:21
-
Melania Trump zagnala novo koalicijo zakonskih partnerjev svetovnih voditeljev Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Tanja Fajon / »Izrael v Gazi izvaja genocid in naša moralna odgovornost je, da to zaustavimo« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Zelenski / »Lažje je ustaviti Putina kot se spustiti v oboroževalno tekmo« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
»To je največje tveganje našega časa« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
»Poljska se ne boji Rusije in je pripravljena braniti svoje ozemlje« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Zelenski / »Rusija se boji Amerike« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Kaj je Trump obljubil arabskim voditeljem glede Izraela Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
»Moramo ustaviti genocid v Gazi. Ni več izgovorov. Nobenih« (FOTO) Slovenske novice, 23.09.25 @ 21:20
-
Pirc Musarjeva v Generalni skupščini ZN: Ustaviti moramo genocid v Gazi 24ur.com, 23.09.25 @ 20:41
-
Fajonova v varnostnem svetu: Gaza je šolski primer neuspeha mednarodne skupnosti Dnevnik, 23.09.25 @ 20:34
-
Fajon v Varnostnem svetu za takojšnje premirje v Gazi Primorske novice, 23.09.25 @ 20:10
-
Ministrica Fajon pozvala Varnostni svet OZN k odločnemu ukrepanju glede vojn v Ukrajini in Gazi Vlada RS, 23.09.25 @ 16:15
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva