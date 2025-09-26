|
Predavanje: Kako prepoznati dobrega delodajalca
domžalec.si
petek, 26. september 2025 ob 12:30
V sklopu Kariernega sejma v Domžalah, ki bo potekal 30. septembra med 10. in 16. uro na Srednji šoli Domžale, vas ob 14. uri vabimo na navdihujoče predavanje Barbare Grintal (GeRi) z naslovom “Kako prepoznati dobrega delodajalca”.
Barbara Grintal bo z vami delila praktične nasvete, kako že v fazi iskanja zaposlitve prepoznati podjetja, ki cenijo svoje zaposlene, gradijo zdravo delovno okolje in vl...