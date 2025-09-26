 

Krška nuklearka v nedeljo v redni remont
Primorski dnevnik
petek, 26. september 2025 ob 12:15

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) bodo po 34. gorivnem ciklu in 511 dneh neprekinjenega delovanja pri polni moči v noči na nedeljo zaustavili, izklopili iz omrežja in začeli 29-dnevni remont. Zanj bodo odšteli od 80 do 100 milijonov evrov. V tem gorivnem ciklu je sicer elektrarna proizvedla rekordnih 8,51 milijarde kilovatnih ur električne energije.

Redni remont bo z več kot 4200 posegi in skoraj 30

...
