[Video] Dansko letališče je moralo zračni prostor zapreti že drugi dan zapored
petek, 26. september 2025 ob 15:05
Zračni prostor nad danskim letališčem Aalborg, ki se nahaja na severu države, se je v petek zjutraj ponovno odprl, potem ko je bil zaradi suma dejavnosti dronov zaprt že drugo noč zapored.
“Zračni prostor nad letališčem Aalborg je bil v petek ob 00.35 ponovno odprt, potem ko je bil zaprt zaradi suma aktivnosti dronov,” je policija sporočila preko družbenega omrežja X. Za novinarsko agencijo Ritzau...