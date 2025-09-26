|
Urgentni center zaradi kadrovskih težav zapira vrata
Lokalec.si
petek, 26. september 2025 ob 15:11
Trboveljski urgentni center se od julija lani sooča z resnimi težavami v delovanju po odhodu sodelavcev iz Zdravstvenega doma (ZD) Trbovlje.
Center ne more več delovati skladno z zakonskimi predpisi, zato bo od srede začasno zaprt, dokler se kadri ZD ne vrnejo na delovišče, navajajo različni mediji.
Vodstvo bolnišnice opozarja, da so bili odgovorni večkrat opozorjeni, a rešitve ni bilo. Strokovni ...