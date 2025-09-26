|
'Izraelski vojaki so dečke namerno streljali v trebuh, prsni koš in testise'
|
24ur.com
|
petek, 26. september 2025 ob 16:26
|
Mednarodni zdravniki in medicinske sestre, ki so med izraelsko ofenzivo zdravili Palestince na območju Gaze, so poškodbe, ki so jih utrpeli palestinski civilisti, opisali kot hujše od poškodb civilistov v drugih sodobnih konfliktih in podobne kot med vojaki. "Dečki, nekateri stari komaj 11 ali 12 let, so bili očitno namerno ustreljeni v trebuh in prsni koš," grozodejstva, ki jim je bil priča med ...