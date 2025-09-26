 

'Izraelski vojaki so dečke namerno streljali v trebuh, prsni koš in testise'
24ur.com
petek, 26. september 2025 ob 16:26
Mednarodni zdravniki in medicinske sestre, ki so med izraelsko ofenzivo zdravili Palestince na območju Gaze, so poškodbe, ki so jih utrpeli palestinski civilisti, opisali kot hujše od poškodb civilistov v drugih sodobnih konfliktih in podobne kot med vojaki. "Dečki, nekateri stari komaj 11 ali 12 let, so bili očitno namerno ustreljeni v trebuh in prsni koš," grozodejstva, ki jim je bil priča med ...
Vir
Komentarji(0)toggle
Obrazec za komentiranjetoggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.


Vpišite prikazane znake
 

Sorodno

Omenjeni

Najbolj brano

    Osebe dneva

    preberi.si

    Domov
    24ur.com
    Časnik
    Delo
    Demokracija
    Dnevnik
    Dolenjski list
    Družina
    Ekipa
    Finance
    Gorenjski glas
    Mladina
    Nova24TV
    Planet
    Primorske novice
    Primorski dnevnik
    Reporter
    RTV Slovenija
    Slovenske novice
    SiOL.net
    Svet 24
    Večer
    zurnal24.si

    Dodatno

    O preberi.si
    Politika zasebnosti
    Iskanje

    EP v nogometu

    Evropsko prvenstvo v nogometu

    Google Translate

    English Croatian French German Italian Spanish Serbian Slovenian Hungarian