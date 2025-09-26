Kot smo že poročali so poslanci Svobode, SD in Levice z 52 glasovi za in 31 proti za ustavna sodnika izvolili vrhovna sodnika Nino Betetto in Primoža Gorkiča, dva zvesta vojščaka tranzicijske levice, ki ju je predsednica Nataša Pirc Musar (sama sicer “intimna opcija Milana Kučana in Danila Turka), ki so ji vladne stranke zagotovile, da ju bodo tudi izvolile. Za izvolitev je bilo nujnih 46 glasov, ...

