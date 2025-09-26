|
Vodstvo Maribora: Incident je trajal zgolj deset sekund
petek, 26. september 2025 ob 20:05
Vodja nogometnih operacij pri slovenskem nogometnem prvoligašu Mariboru Cem Basgül je na današnji novinarski konferenci v Ljudskem vrtu pojasnil, da je incident, ki se je zgodil v sredo na treningu nogometašev najtrofejnejšega slovenskega kluba, trajal zgolj deset sekund. A bolj kot sam dogodek ga je presenetil odziv trenerja Radomirja Đalovića.
Basgül je bil po lastnih besedah tudi sam priča omen...